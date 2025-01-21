Беркут и Аиша поделились атмосферным видео с экзотического острова
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Казахстанские артисты Беркут и Аиша поделились атмосферным видео в соцсети. Супруги с тремя детьми отдыхают в Индонезии и на этот раз отправились на острова Гили, передает NUR.KZ.
Беркут и Аиша решили отдохнуть на одном из островов Гили.
"Невозможно описать словами это зрелище. Немного похоже на наш Балхаш", - отметил Беркут.
Супруги запечатлелись на видео сидя на берегу океана. Отметим, что пара ждет появления на свет четвертого ребенка и певец не скрывает, что делает все, чтобы развлечь беременную жену.
"Какая благодать у вас там, а у нас в Астане буран", "Красивые вы, красивое место", "Да, на Балхаш похоже", "Превосходно, пусть и нам посчастливится побывать за границей", - отреагировали пользователи соцсети, сопроводив публикацию "лайками".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2213525-berkut-i-aisha-podelilis-atmosfernym-video-s-ekzoticheskogo-ostrova/