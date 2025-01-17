"Настоящий любящий муж": Беркут показал, как развлекает беременную Аишу (видео)

Известная казахстанская пара исполнителей Айбек и Виктория Жансеитовы, более известные как Беркут и Аиша, опубликовали новое забавное видео с отдыха на Бали, передает NUR.KZ.

Недавно пара раскрыла новости о грядущем пополнении - Беркут и Аиша станут родителями в четвертый раз. Теперь, когда певица ждет ребенка, ее муж всячески старается повеселить ее и поднять ей настроение.

На этот раз Беркут решил потанцевать вокруг супруги прямо на пляже, пока они прогуливались вдоль берега.

"Вот так развлекаю беременную жену. Что мне еще остается?" - со смешком подписал публикацию певец.

"Сейчас ей и ребенку больше необходимы положительные эмоции, папа супер, молодец", "Настоящий любящий муж", "Молодцы, вы очень красивая пара", "Это потрясающе! Пусть у каждого будет такая жена", "Огонь", "Берегите друг друга", - написали восхищенные поклонники в комментариях.