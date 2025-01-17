Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Настоящий любящий муж": Беркут показал, как развлекает беременную Аишу (видео)

Опубликовано:

Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Известная казахстанская пара исполнителей Айбек и Виктория Жансеитовы, более известные как Беркут и Аиша, опубликовали новое забавное видео с отдыха на Бали, передает NUR.KZ.

Недавно пара раскрыла новости о грядущем пополнении - Беркут и Аиша станут родителями в четвертый раз. Теперь, когда певица ждет ребенка, ее муж всячески старается повеселить ее и поднять ей настроение.

На этот раз Беркут решил потанцевать вокруг супруги прямо на пляже, пока они прогуливались вдоль берега.

"Вот так развлекаю беременную жену. Что мне еще остается?" - со смешком подписал публикацию певец.

"Сейчас ей и ребенку больше необходимы положительные эмоции, папа супер, молодец", "Настоящий любящий муж", "Молодцы, вы очень красивая пара", "Это потрясающе! Пусть у каждого будет такая жена", "Огонь", "Берегите друг друга", - написали восхищенные поклонники в комментариях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212439-nastoyashchiy-lyubyashchiy-muzh-berkut-pokazal-kak-razvlekaet-beremennuyu-aishu-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie