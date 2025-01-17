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"Какие милые": RaiM очаровал Казнет теплым фото с сыном

Опубликовано:

RaiM с сыном Исламом
RaiM с сыном Исламом: instagram.com/raimusican

Казахстанский исполнитель Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, опубликовал новую фотографию с сыном Исламом, снятую во время семейного путешествия по Европе, передает NUR.KZ.

Бактыгереев не очень часто радует поклонников публикациями в соцсети, поэтому каждый пост поклонники ждут с нетерпением. Увидев Райымбека с сыном, они очень обрадовались.

На снимке исполнитель хита "Жаным-ау, сен" держал маленького Ислама на руках - они находились в уютном заведении. Отец и сын смотрели в окно и наслаждались швейцарскими улочками.

"Пусть Всевышний дарует вам счастье", - обратился к поклонникам RaiM.

"Какие милые", "Пусть у тебя будет много сыновей! Желаю Ерке (Есмахан - певица и супруга RaiM - прим. ред.) благополучия", "Пусть ваше счастье никто не сглазит", "Желаю вам с детьми здоровья", - написали восторженные пользователи Сети в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212451-kakie-milye-raim-ocharoval-kaznet-teplym-foto-s-synom/

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