Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Просто счастливые": отдыхающая в Индонезии Фариза Ескермес высказалась о балийцах

Опубликовано:

Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, сыгравшая главную роль в фильме "Нурикамал", поделилась своими впечатлениями об отдыхе на Бали, куда улетела с мужем и друзьями, передает NUR.KZ.

Мы писали, что Фариза Ескермес показала, как проводит медовый месяц на Бали. Актриса поделилась свежими впечатлениями о своем отдыхе.

"11-й день на Бали. Мы только нашли свой ритм. Вначале была спешка, страх упустить что-то интересное... Сейчас максимальный релакс, начинается настоящий отдых, спокойствие.

Что мне нравится на Бали? В первую очередь, люди. Тут они такие свободные, счастливые, всегда улыбаются, я вообще не видела грустных людей.

С чем связано? Не понимаю. У местных ведь вообще зарплаты мизерные, почти 200 долларов… Просто счастливые, просто спокойные", - рассказала она.

Фариза призналась, что здесь ей не хочется думать о суете, спешить.

"Тут хочется довериться, не решать проблемы, и не привязываться, а просто быть. Мне хорошо", - заключила она.

Мы также писали, что звезда фильма "Нурикамал" и сериала "Мошенники" Фариза Ескермес, отдыхающая на Бали, показала яркие снимки в мини-купальнике.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2211987-prosto-schastlivye-otdyhayushchaya-v-indonezii-fariza-eskermes-vyskazalas-o-baliycah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie