"Просто счастливые": отдыхающая в Индонезии Фариза Ескермес высказалась о балийцах

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, сыгравшая главную роль в фильме "Нурикамал", поделилась своими впечатлениями об отдыхе на Бали, куда улетела с мужем и друзьями, передает NUR.KZ.

Мы писали, что Фариза Ескермес показала, как проводит медовый месяц на Бали. Актриса поделилась свежими впечатлениями о своем отдыхе.

"11-й день на Бали. Мы только нашли свой ритм. Вначале была спешка, страх упустить что-то интересное... Сейчас максимальный релакс, начинается настоящий отдых, спокойствие.

Что мне нравится на Бали? В первую очередь, люди. Тут они такие свободные, счастливые, всегда улыбаются, я вообще не видела грустных людей.

С чем связано? Не понимаю. У местных ведь вообще зарплаты мизерные, почти 200 долларов… Просто счастливые, просто спокойные", - рассказала она.

Фариза призналась, что здесь ей не хочется думать о суете, спешить.

"Тут хочется довериться, не решать проблемы, и не привязываться, а просто быть. Мне хорошо", - заключила она.

Мы также писали, что звезда фильма "Нурикамал" и сериала "Мошенники" Фариза Ескермес, отдыхающая на Бали, показала яркие снимки в мини-купальнике.