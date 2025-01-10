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Эзотерика

"Мечты исполняются": Ерке показала, как отдыхает с мужем и детьми в Европе (видео)

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанские артисты Ерке Есмахан и RaiM продолжают отдыхать в Европе вместе с детьми. Побывав в Италии, звездная семья направилась в Швейцарию, передает NUR.KZ.

На днях звездное семейство отправилось в Милан. Беременная Ерке Есмахан восхитила фанатов роскошным нарядом в итальянском "La Scala". Вместе с мужем она посетила постановку "Щелкунчика".

Певица показала в своем сторис, как ее муж и дети гуляли по Милану. А после семья отправилась в Швейцарию на машине. Ерке отметила, что RaiM всегда мечтал так отдыхать с семьей.

"Колесить по Европе на авто, с детьми в салоне, под красивые песни и бесконечные беседы - об этом мечтал RaiM. Безмерная благодарность Всевышнему за то, что мечты исполняются", - написала Ерке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210444-mechty-ispolnyayutsya-erke-pokazala-kak-otdyhaet-s-muzhem-i-detmi-v-evrope-video/

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