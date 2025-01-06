Ерке и RaiM с детьми отправились в Милан (фото)
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Казахстанская звездная пара Ерке Есмахан и RaiM отправились на зимние каникулы за рубеж. Фото, снятое в аэропорту во время ожидания рейса, супруги выложили в соцсети, передает NUR.KZ.
Ранее беременная Ерке Есмахан рассказала, что собирает чемоданы - звездная семья запланировала длительный отпуск за рубежом сразу после встречи Нового года. Однако тогда Ерке не сказала, в какую страну они летят.
В сторис певицы и ее супруга появились фото из алматинского аэропорта. Чета вместе с детьми - Муслимом и Исламом - ожидали рейса.
На фото RaiM умиляется маленьким сыном, который сидит на чемодане. Рядом с ним - улыбающийся Муслим. Сама Ерке сидит в другом кресле, надев черные очки.
RaiM раскрыл интригу - он подписал фото "Алматы - Милан".
Напомним, в конце декабря Ерке Есмахан сообщила о третьей беременности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208639-erke-i-raim-s-detmi-otpravilis-v-milan-foto/