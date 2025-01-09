Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Королева": казахстанские звезды поздравили Баян Алагузову с днем рождения

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова продолжает принимать поздравления с 51-летием. Добрые слова в адрес звезды в соцсети высказали Динара Сатжан, Жанар Дугалова и другие, передает NUR.KZ.

Журналистка Динара Сатжан рассказала историю знакомства с Баян - по ее словам, произошло это больше двух десятков лет назад.

"Мы познакомились с Баян в тот день, когда родилась Айару (вторая дочь Алагузовой - прим. ред.). Я только начинала свой путь, а Баян уже тогда была Баян!

Чем глубже наша дружба, тем больше ее граней я для себя раскрываю. Мне нравится, как она масштабно мыслит. Как уверенно реализовывает свои идеи. Как "заражает" ими свою команду. Но еще больше мне нравится, как она одинаково спокойно реагирует и на критику, и на большой успех.

Ты сейчас молодая мамочка! У тебя растут внучки! Впереди столько радостных событий! Желаю крепкого здоровья, сил, энергии и еще больше позитива и желания творить", - написала Сатжан.

"Оставайтесь всегда такой же красивой, целеустремленной, смелой и вечно молодой! Обнимаю", - написала воспитанница Баян, певица Жанар Дугалова.

Экс-солистка проекта Алагузовой "КешYOU" Балжан Бидаш назвала наставницу "королевой". Счастья продюсеру пожелали актеры Айгуль Иманбаева и Айдар Аскарбек.

Поздравления в адрес Баян Алагузовой
Поздравления в адрес Баян Алагузовой. Скрин: Instagram

Сама Баян встретила день рождения в теплых краях, тренируясь на открытом воздухе. Айсауле Бакытбек, старшая дочь Алагузовой, публично поздравила ее одной из первых.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2209982-koroleva-kazahstanskie-zvezdy-pozdravili-bayan-alaguzovu-s-dnem-rozhdeniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie