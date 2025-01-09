"Королева": казахстанские звезды поздравили Баян Алагузову с днем рождения
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Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова продолжает принимать поздравления с 51-летием. Добрые слова в адрес звезды в соцсети высказали Динара Сатжан, Жанар Дугалова и другие, передает NUR.KZ.
Журналистка Динара Сатжан рассказала историю знакомства с Баян - по ее словам, произошло это больше двух десятков лет назад.
"Мы познакомились с Баян в тот день, когда родилась Айару (вторая дочь Алагузовой - прим. ред.). Я только начинала свой путь, а Баян уже тогда была Баян!
Чем глубже наша дружба, тем больше ее граней я для себя раскрываю. Мне нравится, как она масштабно мыслит. Как уверенно реализовывает свои идеи. Как "заражает" ими свою команду. Но еще больше мне нравится, как она одинаково спокойно реагирует и на критику, и на большой успех.
Ты сейчас молодая мамочка! У тебя растут внучки! Впереди столько радостных событий! Желаю крепкого здоровья, сил, энергии и еще больше позитива и желания творить", - написала Сатжан.
"Оставайтесь всегда такой же красивой, целеустремленной, смелой и вечно молодой! Обнимаю", - написала воспитанница Баян, певица Жанар Дугалова.
Экс-солистка проекта Алагузовой "КешYOU" Балжан Бидаш назвала наставницу "королевой". Счастья продюсеру пожелали актеры Айгуль Иманбаева и Айдар Аскарбек.
Сама Баян встретила день рождения в теплых краях, тренируясь на открытом воздухе. Айсауле Бакытбек, старшая дочь Алагузовой, публично поздравила ее одной из первых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2209982-koroleva-kazahstanskie-zvezdy-pozdravili-bayan-alaguzovu-s-dnem-rozhdeniya/