"Королева": казахстанские звезды поздравили Баян Алагузову с днем рождения

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова продолжает принимать поздравления с 51-летием. Добрые слова в адрес звезды в соцсети высказали Динара Сатжан, Жанар Дугалова и другие, передает NUR.KZ.

Журналистка Динара Сатжан рассказала историю знакомства с Баян - по ее словам, произошло это больше двух десятков лет назад.

"Мы познакомились с Баян в тот день, когда родилась Айару (вторая дочь Алагузовой - прим. ред.). Я только начинала свой путь, а Баян уже тогда была Баян!

Чем глубже наша дружба, тем больше ее граней я для себя раскрываю. Мне нравится, как она масштабно мыслит. Как уверенно реализовывает свои идеи. Как "заражает" ими свою команду. Но еще больше мне нравится, как она одинаково спокойно реагирует и на критику, и на большой успех.

Ты сейчас молодая мамочка! У тебя растут внучки! Впереди столько радостных событий! Желаю крепкого здоровья, сил, энергии и еще больше позитива и желания творить", - написала Сатжан.

"Оставайтесь всегда такой же красивой, целеустремленной, смелой и вечно молодой! Обнимаю", - написала воспитанница Баян, певица Жанар Дугалова.

Экс-солистка проекта Алагузовой "КешYOU" Балжан Бидаш назвала наставницу "королевой". Счастья продюсеру пожелали актеры Айгуль Иманбаева и Айдар Аскарбек.

Поздравления в адрес Баян Алагузовой. Скрин: Instagram

Сама Баян встретила день рождения в теплых краях, тренируясь на открытом воздухе. Айсауле Бакытбек, старшая дочь Алагузовой, публично поздравила ее одной из первых.