"Привет, 51": Баян Алагузова отметила день рождения тренировкой на открытом воздухе (видео)
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Свой 51-й день рождения казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова встретила в теплых краях. Звезда шоубиза принимает поздравления от коллег по цеху, передает NUR.KZ.
Свой день рождения Алагузова начала с активной тренировки под палящим солнцем. 51-летняя мать четверых дочерей попрыгала на скакалке и станцевала, чем восхитила фанатов.
В Instagram-посте именинница решила обратиться к самой себе.
"Привет, 51! Люблю тебя, Баяша, ты молодец! Горжусь тобой и желаю тебе крепкого здоровья, море счастья и радости! Купайся в любви лучшего мужа, замечательных детей, родных и близких. Не сворачивай со своего пути, будь верна себе", - написала Баян.
Поклонники заполонили комментарии поздравлениями - среди тех, кто выразил свое восхищение Баян, были и другие представители шоубиза - певицы Мадина Садвакасова и Балжан Бидаш, а также блогеры и дизайнеры.
Ранее мы писали, что Айсауле Бакытбек, старшая дочь Баян Алагузовой, опубликовала фото из детства со знаменитой мамой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2209746-privet-51-bayan-alaguzova-otmetila-den-rozhdeniya-trenirovkoy-na-otkrytom-vozduhe-video/