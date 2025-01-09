"Лучшая мама в мире": Айсауле Бакытбек опубликовала архивное фото с Баян Алагузовой в день ее рождения

Казахстанской актрисе и продюсеру Баян Алагузовой исполнился 51 год. С днем рождения звезду в Telegram-канале поздравила ее старшая дочь, блогер Айсауле Бакытбек, передает NUR.KZ.

"У меня самая лучшая мама в мире! Она - самый добрый и справедливый человек из всех, кого я знаю. Порядочная и интеллигентная. Вот нет в ней никакой грязи, сплетен, зависти.

Она так высоко летает, что до нее все то, что ниже, даже не долетает. Вот ей действительно все равно. Она никому ничего не пытается доказать, живет, как она того хочет. Живет честно. Она состоялась не только в материнстве и профессии, но и как жена, дочь, сестра. А как моя мама умеет дружить!

В общем, я восхищаюсь своей мамой. Она моя поддержка, мой самый большой друг, я всегда знаю, что могу обратиться к ней по любому вопросу, и всегда знаю, что она будет со мной и за меня. Люблю - это мягко сказано! Будь, самое главное, здорова и счастлива, пожалуйста. Благодарю Бога за то, что именно ты моя мама!" - написала Бакытбек.

Накануне Айсауле Бакытбек раскрыла имя маленькой дочери - третьей внучки Баян Алагузовой.