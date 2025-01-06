"Самая красивая девушка во Вселенной": Дина Тасбулатова поделилась фото из Майами

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильмах "Келин особого назначения", "Корни", поделилась в своем Instagram снимками из Майами, передает NUR.KZ.

Дина Тасбулатова познакомилась с солнечным Майами.

"Еще один американский город в копилку. Несколько фактов: тут больше говорят на испанском, чем на английском; нет передних номеров на машинах; пляжи Майами-Бич созданы искусственно, с завезенным песком; ощущение, что ты где-то в латинской Америке", - поделилась наблюдениями Дина.

Но, похоже, фанатов Тасбулатовой привлек не город, а красота и обаяние актрисы.

"Самая красивая девушка во Вселенной", "Блестишь, сверкаешь, ты там, где должна быть", "Прямо сейчас смотрим вас в фильме "Моя большая казахская семья", - написали ей в Сети.

Напомним, Дина Тасбулатова рассказала, что снимется со звездами "Бумажного дома" и "Элиты". Позже она показала день на съемочной площадке Netflix.