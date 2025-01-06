"Самая красивая девушка во Вселенной": Дина Тасбулатова поделилась фото из Майами
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Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильмах "Келин особого назначения", "Корни", поделилась в своем Instagram снимками из Майами, передает NUR.KZ.
Дина Тасбулатова познакомилась с солнечным Майами.
"Еще один американский город в копилку. Несколько фактов: тут больше говорят на испанском, чем на английском; нет передних номеров на машинах; пляжи Майами-Бич созданы искусственно, с завезенным песком; ощущение, что ты где-то в латинской Америке", - поделилась наблюдениями Дина.
Но, похоже, фанатов Тасбулатовой привлек не город, а красота и обаяние актрисы.
"Самая красивая девушка во Вселенной", "Блестишь, сверкаешь, ты там, где должна быть", "Прямо сейчас смотрим вас в фильме "Моя большая казахская семья", - написали ей в Сети.
Напомним, Дина Тасбулатова рассказала, что снимется со звездами "Бумажного дома" и "Элиты". Позже она показала день на съемочной площадке Netflix.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208840-samaya-krasivaya-devushka-vo-vselennoy-dina-tasbulatova-podelilas-foto-iz-mayami/