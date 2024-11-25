"Мы на Netflix!": казахстанская актриса снимется со звездами "Бумажного дома" и "Элиты"

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова сообщила, что снимется в проекте для стримингового сервиса "Netflix" в Испании. В Instagram она выложила фото с испанским актером и режиссером, передает NUR.KZ.

Казахстанскую кинозвезду скоро увидят зрители Netflix - Тасбулатова анонсировала свое участие в новом проекте сервиса, который снимают в Испании. В Instagram она поделилась фото с известными режиссером и актером.

"Мы на Netflix! Теперь могу поделиться с вами этой новостью! Мы начали съемки долгожданного проекта в Испании.

Слева от меня наш потрясающий режиссер Мигель Анхель Вивас ("Бумажный дом") и мой партнер по роли, актер Мигель Эрран, которого вы наверняка знаете по ролям в "Бумажном доме" и "Элите". Счастлива быть в этом проекте!" - написала актриса в соцсети.

36-летняя актриса Дина Тасбулатова известна казахстанскому зрителю по кинокартинам "Золотая Орда", "Бизнесмены" и "Моя большая казахская семья: Операция Бажухи".