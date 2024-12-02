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"Угостила испанцев куртом": казахстанская актриса показала день на съемочной площадке Netflix

Опубликовано:

Дина Тасбулатова
Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Кинозвезда Дина Тасбулатова окунула поклонников в ауру съемок для Netflix - улетевшая в Испанию казахстанская актриса выложила видео с площадки, передает NUR.KZ.

Недавно Дина Тасбулатова объявила, что примет участие в съемках проекта для стримингового сервиса "Netflix". Актриса показала, как выглядит съемочная площадка, а также угостила испанских актеров казахстанскими вкусностями.

"Подъем в 5:40, выезд на площадку в 6:15. Перед тем, как гримироваться, зашли в буфет взять кофе. Я привезла национальные сладости из Казахстана и угощала ими всю съемочную группу. Они сказали, что курт на вкус похож на сыр. Надеюсь, им понравилось", - поделилась Тасбулатова.

Для роли Дине нужно быть с короткими волосами, поэтому ей пришлось носить парик.

"После грима отправились к костюмерам, надели костюм и начали его фактурить. Надели специальные чехлы на игровую обувь, потому что на площадке у нас грязно.

Разумеется, я не могу показать сам съемочный процесс, но могу сказать, что это было очень увлекательно", - отметила актриса из Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2195190-ugostila-ispancev-kurtom-kazahstanskaya-aktrisa-pokazala-den-na-semochnoy-ploshchadke-netflix/

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