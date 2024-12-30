Беременная Ерке Есмахан собирает чемоданы: звездная семья улетает в отпуск на долгое время
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40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, рассказала о предстоящих семейных планах своим фанатам в соцсети, передает NUR.KZ.
На днях Ерке Есмахан сообщила о третьей беременности, чем очень обрадовала верных поклонников. Певица рассказала, чем в предновогодние дни занят каждый из членов ее семьи. Она также озвучила свои предстоящие планы.
"RaiM в декабре каждый день выезжал на концерты и корпоративы. Муслим (старший сын Ерке - прим. ред.) рад, что завершилась четверть и он вышел на каникулы.
Ислам пока что самый младший в доме, баловень семьи. А я беременная лежу дома. Сейчас уже решила вопрос насчет праздничного стола на Новый год.
Теперь потихоньку надо собирать чемоданы. Даст Бог, улетаем отдыхать на длительный срок", - отметила она.
Певица пожелала всем, кто мечтает о ребенке, чтобы их грезы и планы исполнились.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2206679-beremennaya-erke-esmahan-sobiraet-chemodany-zvezdnaya-semya-uletaet-v-otpusk-na-dolgoe-vremya/