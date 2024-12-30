Беременная Ерке Есмахан собирает чемоданы: звездная семья улетает в отпуск на долгое время

40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, рассказала о предстоящих семейных планах своим фанатам в соцсети, передает NUR.KZ.

На днях Ерке Есмахан сообщила о третьей беременности, чем очень обрадовала верных поклонников. Певица рассказала, чем в предновогодние дни занят каждый из членов ее семьи. Она также озвучила свои предстоящие планы.

"RaiM в декабре каждый день выезжал на концерты и корпоративы. Муслим (старший сын Ерке - прим. ред.) рад, что завершилась четверть и он вышел на каникулы.

Ислам пока что самый младший в доме, баловень семьи. А я беременная лежу дома. Сейчас уже решила вопрос насчет праздничного стола на Новый год.

Теперь потихоньку надо собирать чемоданы. Даст Бог, улетаем отдыхать на длительный срок", - отметила она.

Певица пожелала всем, кто мечтает о ребенке, чтобы их грезы и планы исполнились.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan