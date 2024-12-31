"Как это мило": Баян Алагузова с младшей дочерью тронули фанатов
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Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова опубликовала теплое видео с младшей дочерью Алмой. Солнечные кадры тронули сердца поклонников, передает NUR.KZ.
Вернувшись из Казахстана в теплые края, Баян продолжает наслаждаться солнцем в компании своей семьи.
Продюсер разместила в соцсети видео, на котором держит на руках младшую дочь Алму - мама с четырехмесячной дочерью через панорамные окна наслаждаются красивым видом на горы и нежно-голубой водоем.
"Вы молодец, пусть все будет хорошо", "Как это мило", "Какая красота! Отлично", "Сладкие ручки", "Вот это счастье", "Вот он, удел умной женщины", "Молодец, Баян, пусть малышки будут счастливы", - написали восхищенные поклонники в комментариях под роликом.
Недавно вторая дочь Баян Алагузовой порадовала Казнет своими успехами - 21-летняя Айару Бакытбек закончила университет в США в день своего рождения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2207088-kak-eto-milo-bayan-alaguzova-s-mladshey-docheryu-tronuli-fanatov/