"Как это мило": Баян Алагузова с младшей дочерью тронули фанатов

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова опубликовала теплое видео с младшей дочерью Алмой. Солнечные кадры тронули сердца поклонников, передает NUR.KZ.

Вернувшись из Казахстана в теплые края, Баян продолжает наслаждаться солнцем в компании своей семьи.

Продюсер разместила в соцсети видео, на котором держит на руках младшую дочь Алму - мама с четырехмесячной дочерью через панорамные окна наслаждаются красивым видом на горы и нежно-голубой водоем.

"Вы молодец, пусть все будет хорошо", "Как это мило", "Какая красота! Отлично", "Сладкие ручки", "Вот это счастье", "Вот он, удел умной женщины", "Молодец, Баян, пусть малышки будут счастливы", - написали восхищенные поклонники в комментариях под роликом.

Недавно вторая дочь Баян Алагузовой порадовала Казнет своими успехами - 21-летняя Айару Бакытбек закончила университет в США в день своего рождения.