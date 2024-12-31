"Самая большая потеря моей жизни": дочь Анастасии Заворотнюк вспомнила маму

Блогер Анна Заворотнюк, 28-летняя дочь умершей в этом году актрисы Анастасии Заворотнюк, подвела свои итоги года, в которых не могла не вспомнить свою знаменитую маму, передает NUR.KZ.

В мае после продолжительной борьбы с онкологией Анна потеряла свою маму, актрису Анастасию Заворотнюк. Однако ближе к концу года девушка рассказала, что и сама впервые станет матерью.

"Этот год был для меня очень контрастным, пропитанным грустью и болью, а с другой стороны - счастьем и любовью. Я столкнулась с самой большой потерей своей жизни - не стало моей любимой мамы. Но жизнь продолжается, и дальше меня ждало самое большое приобретение", - написала Заворотнюк.

Анна поблагодарила за поддержку всех тех, кто помогал ей в трудные минуты.

"Новый год будет действительно новым для меня, причем абсолютно во всех планах. Я благодарна судьбе за все, за горе и радости, которые сделали из меня того, кто я есть. Я нахожусь в полной гармонии с собой и со всем, что происходит вокруг", - заключила блогер.

Сторис Анны Заворотнюк. Скрин: instagram.com/anna_zavorotnyuk