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Айжулдыз Адайбекова показала редкое фото погибшего отца

Опубликовано:

Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова опубликовала архивные фотографии матери и отца в соцсети. Она также показала снимки с сыном, передает NUR.KZ.

"Рожденный от хороших людей человек, наполненный любовью", - отметила она, подразумевая себя.

В карусели Айжулдыз опубликовала ряд кадров - она показала маленькую себя, сидящую на коленях матери, опубликовала редкое черно-белое фото погибшего отца.

Девушка однажды рассказывала, что причиной смерти отца стало ДТП. На кадрах в карусели можно также увидеть актрису с маленьким сыном и возлюбленным, экстрим-блогером Сакеном Кагаровым.

"Папа - красавчик", "Сакен похож на вашего папу", "Парень на отца вашего похож", "Нет слов", - отреагировали в соцсети.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Айжулдыз Адайбекова выходит замуж. Удивительные фото предложения из Исландии очаровали фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2203742-ayzhuldyz-adaybekova-pokazala-redkoe-foto-pogibshego-otca/

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