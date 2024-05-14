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"Мой отец погиб в ДТП": Айжулдыз Адайбекова рассказала об одном из главных страхов в жизни

Опубликовано:

Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова поделилась одним из главных страхов в своей жизни. Девушка боится водить - причин тому сразу несколько, передает NUR.KZ.

Показав подписчикам в Instagram кадр за рулем, Айжулдыз Адайбекова призналась, что вождение - это ее большой страх. Актриса и модель откровенно поделилась, что на самом деле кроется за этим страхом.

"Для кого-то это ерунда, типа "Ой, да ладно, что там, все же водят машину?". Но мало кто знает, что мой отец погиб в аварии, и сама я попадала в ДТП. Поэтому для меня это не ерунда", - рассказала Адайбекова.

Однако, Айжулдыз не позволяет этому страху контролировать ее жизнь.

"Несмотря на все это, я просто молча иду в свои страхи. И только так я могу перейти на следующий уровень. У всех свои тараканы в голове", - заключила актриса.

Недавно Айжулдыз Адайбековой пришлось отвечать хейтерам в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2100374-moy-otec-pogib-v-dtp-ayzhuldyz-adaybekova-rasskazala-ob-odnom-iz-glavnyh-strahov-v-zhizni/

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