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"Прежде чем найти своего человека, найдите себя": Макпал Исабекова дала совет в соцсети

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова, исполнительница хита "Ноябрь", ответила на вопрос подписчицы в соцсети, как найти свою вторую половинку, передает NUR.KZ.

На вопрос о том, как человеку встретить свою судьбу, Макпал заверила, что не стоит искать далеко. Главное - найти самого себя.

"Единственный человек, кого действительно стоит искать - это вы сами.

Прежде чем найти своего человека, найдите себя! А другой, он сам потянется на эту энергию целостности и удовлетворенности собой и своей жизнью", - заявила певица, показав фото с маленькой дочерью, которую родила этим летом.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Мы также писали, что Макпал Исабекова показала мужа и раскрыла его национальность. А после устроившая "беташар" мужу артистка ответила хейтерам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2203485-prezhde-chem-nayti-svoego-cheloveka-naydite-sebya-makpal-isabekova-dala-sovet-v-socseti/

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