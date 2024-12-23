"Прежде чем найти своего человека, найдите себя": Макпал Исабекова дала совет в соцсети

Казахстанская певица Макпал Исабекова, исполнительница хита "Ноябрь", ответила на вопрос подписчицы в соцсети, как найти свою вторую половинку, передает NUR.KZ.

На вопрос о том, как человеку встретить свою судьбу, Макпал заверила, что не стоит искать далеко. Главное - найти самого себя.

"Единственный человек, кого действительно стоит искать - это вы сами.

Прежде чем найти своего человека, найдите себя! А другой, он сам потянется на эту энергию целостности и удовлетворенности собой и своей жизнью", - заявила певица, показав фото с маленькой дочерью, которую родила этим летом.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

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