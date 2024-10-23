"Мне теперь развестись?": устроившая "беташар" мужу Макпал Исабекова ответила хейтерам

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова, впервые показавшая мужа публике, была шокирована бестактными вопросами и комментариями, которыми ее забросали в соцсети, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова впервые показала мужа и раскрыла его национальность. Певица, которая долгое время скрывала лицо супруга, объяснила свое неожиданное решение шуткой, заявив, что хотела, чтобы им полюбовались и другие, а не только она.

Однако открытость певицы привела к довольно бестактным вопросам и комментариям хейтеров - оказалось, что не всем понравился "беташар". Макпал решила ответить критикам.

"Не показываешь, говорят, мол, почему не показала, покажешь - зачем показала. Почему не смеется, он не очень, вы не подходите друг другу, он холодный, вообще не для вас, что вам в нем понравилось, сколько ему лет, день рождения, последние анализы, группа крови.

Что мне сделать? Развестись? А детей в детдом определить? Скажите, что мне сделать? Как мне жить? А потом вы покажите своих классных мужей. Пусть послужит для нас примером, на каких мужчин надо смотреть, на каких не смотреть. За кого замуж выходить, за кого не надо. Обо всем расскажите, чтобы мы знали.

Потом для тех, кто разочаровался в ожидании и реальности. Простите, что не оправдали ваши ожидания, что мой муж оказался самый обычным человеком, что не инопланетянин, всей семьей своей просим у вас прощения", - высказалась Исабекова.