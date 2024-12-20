AYREE и ее избранник совершили обряд "неке" (фото)

Казахстанская исполнительница AYREE вышла замуж по мусульманским традициям - фото со свидетельством о заключении "неке" артистка выложила в соцсети, передает NUR.KZ.

Чуть больше недели назад AYREE получила предложение руки и сердца. Клипмейкер Нуркен Касымов сообщил о том, что артистка ответила ему согласием.

Молодые заключили "неке" и показали всем свидетельство о заключении мусульманского брака.

"20.12. Семья", - подписали они.

Балжан Бидаш, Тамара Асар, Аша Матай, Айнур Ильясова и другие знаменитости поздравили пару с созданием семьи. К ним присоединились и другие подписчики.

"Ура! Плюс одна семья в Казахстане", "Будьте счастливы", "Мы рады за вас", "Счастья вам, живите долго", "Поздравляем", - написали пользователи соцсети.

Ранее получившая предложение руки и сердца AYREE показала фото с избранником.