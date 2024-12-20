AYREE и ее избранник совершили обряд "неке" (фото)
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Казахстанская исполнительница AYREE вышла замуж по мусульманским традициям - фото со свидетельством о заключении "неке" артистка выложила в соцсети, передает NUR.KZ.
Чуть больше недели назад AYREE получила предложение руки и сердца. Клипмейкер Нуркен Касымов сообщил о том, что артистка ответила ему согласием.
Молодые заключили "неке" и показали всем свидетельство о заключении мусульманского брака.
"20.12. Семья", - подписали они.
Балжан Бидаш, Тамара Асар, Аша Матай, Айнур Ильясова и другие знаменитости поздравили пару с созданием семьи. К ним присоединились и другие подписчики.
"Ура! Плюс одна семья в Казахстане", "Будьте счастливы", "Мы рады за вас", "Счастья вам, живите долго", "Поздравляем", - написали пользователи соцсети.
Ранее получившая предложение руки и сердца AYREE показала фото с избранником.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2202848-ayree-i-ee-izbrannik-sovershili-obryad-neke-foto/