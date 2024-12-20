"Пара из дорамы": получившая предложение руки и сердца AYREE показала фото с избранником
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Казахстанская певица AYREE, получившая недавно предложение руки и сердца, показала новые фотографии с избранником - клипмейкером Нуркеном Касымовым, передает NUR.KZ.
"Любовь", - коротко подписала AYREE фото.
На них она вместе с избранником, который сделал ей предложение руки и сердца, запечатлелась в спортивном зале - Нуркен в футболке и шортах, а AYREE в голубом мини-платье, на другом фото исполнительница уже в темном мини-аутфите, подчеркнувшем ее стройные ноги, и высоких ботфортах.
Пользователи соцсети отметили, что рады за пару.
"Самая классная новость в этом году", "Будьте живы-здоровы, счастливы, живите долго", "Вы реально, как парочка из дорамы", "Милашки", "Я ваш фаната, ребята", "Ты все-таки нашла свою любовь", "Прелесть", - восхитились подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2202620-para-iz-doramy-poluchivshaya-predlozhenie-ruki-i-serdca-ayree-pokazala-foto-s-izbrannikom/