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"Пара из дорамы": получившая предложение руки и сердца AYREE показала фото с избранником

Опубликовано:

Нуркен Касымов и AYREE
Нуркен Касымов и AYREE. Фото: instagram.com/ayreeofficial

Казахстанская певица AYREE, получившая недавно предложение руки и сердца, показала новые фотографии с избранником - клипмейкером Нуркеном Касымовым, передает NUR.KZ.

"Любовь", - коротко подписала AYREE фото.

На них она вместе с избранником, который сделал ей предложение руки и сердца, запечатлелась в спортивном зале - Нуркен в футболке и шортах, а AYREE в голубом мини-платье, на другом фото исполнительница уже в темном мини-аутфите, подчеркнувшем ее стройные ноги, и высоких ботфортах.

Пользователи соцсети отметили, что рады за пару.

"Самая классная новость в этом году", "Будьте живы-здоровы, счастливы, живите долго", "Вы реально, как парочка из дорамы", "Милашки", "Я ваш фаната, ребята", "Ты все-таки нашла свою любовь", "Прелесть", - восхитились подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2202620-para-iz-doramy-poluchivshaya-predlozhenie-ruki-i-serdca-ayree-pokazala-foto-s-izbrannikom/

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