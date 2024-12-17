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"Чтобы баловал и носил на руках": Мадлен заявила, что каждая женщина достойна мужчины мечты

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, пожелала своим подписчицам встретить настоящую любовь в следующем году, передает NUR.KZ.

Блогер давно уже не скрывает, что ее сердце занято. Недавно она поздравила возлюбленного с годовщиной романтических отношений. А в день ее 26-летия избранник украсил ее комнату воздушными шарами и роскошными букетами роз.

"Желаю каждой женщине быть с достойным, надежным мужчиной! Кто мечтает о своей любви, искренне желаю в следующем году встретить мужчину всей жизни, чтобы берег, радовал, дарил спокойствие и чистые чувства, исполнял мечты и баловал, носил на руках. Каждая из вас этого достойна!" - оставила свои пожелания Мадлен.

"Самая лучшая женщина в мире", "Самая прекрасная, лучшая и сногсшибательная", "Классные пожелания", "Шикарная", - написали ей те, кто искренне ценит ее советы и любит ее блог.

Ранее Мадлен рассказала о былых отношениях, которые длились 6 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2201004-chtoby-baloval-i-nosil-na-rukah-madlen-zayavila-chto-kazhdaya-zhenshchina-dostoyna-muzhchiny-mechty/

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