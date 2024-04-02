"6 лет была беспрерывно в отношениях": Мадлен раскрыла детали личной жизни

Блогерша Мадинахон Мамадалиева, известная в Сети как Мадлен, рассказала, что была в отношениях несколько лет подряд. Она также поведала, общается ли сейчас с бывшими, передает NUR.KZ.

Мадлен призналась: она понимает, что у ее 2-миллионной аудитории есть вопросы относительно того, что блогерша никогда не показывала свою личную жизнь в Сети. Накануне она прервала молчание на эту тему.

"Я последние 6 лет беспрерывно была в отношениях. Их было несколько, они были долгими, по несколько лет, и моя семья знала моих спутников лично", - призналась Мамадалиева.

Также Мадлен рассказала, что с большинством из бывших парней она поддерживает нормальные человеческие отношения и после расставания.

"Из нескольких бывших у меня не сложилось дружбы после отношений только с одним. А с другими я в прекрасных отношениях - мы поздравляем друг друга с праздниками, днями рождения. Они даже маму мою с днем рождения поздравляют.

А когда я вышла из последних отношений с огромной обидой и опустошением, я пришла домой и сказала: "Пожалуйста, до 30 лет не спрашивайте, когда я выйду замуж или когда я рожу". Я хочу успеть пожить - для меня это главнее", - заключила блогерша.

Напоследок Мадлен выразила поддержку женщинам, которые переживают разрыв в отношениях.

"Даже самые красивые женщины мира переживали измены, предательство, ложь, коварство. Но мы должны быть сильнее. Поэтому если вы вышли из брака, который вас не устраивал, или из отношений, и сейчас вы на каком-то пути, то вы уже выиграли.

Это очень сложно. Я хочу вас просто поддержать. Чтобы принять такое решение, нужно быть очень смелым человеком. Вы умнички", - обратилась Мадлен к прекрасной половине своей аудитории.

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