"Глаза сияют": Мадлен поздравила возлюбленного с годовщиной романтических отношений
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Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, поздравила своего молодого человека, которого еще не показала публике, с годовщиной отношений, передает NUR.KZ.
"Поздравляю с годовщиной!" - написала Мадлен.
На фото она сидит в салоне авто и улыбается, держа за руку мужчину, сидящего рядом. Ранее Мадлен показывала, какой сюрприз ей устроил любимый на ее 26-летие - молодой человек украсил ее комнату шарами и цветами.
Она также объяснила, почему не показывает возлюбленного в соцсетях.
"Все, что мне дорого, я прячу. И любовь, и деньги, и свои планы на будущее", - призналась блогер.
"Будьте счастливы", "Глаза сияют", "Не зря говорят, что глаза - зеркало души - они горят", "Шикарная женщина", - гласят комментарии под новыми фото Мадлен.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2192385-glaza-siyayut-madlen-pozdravila-vozlyublennogo-s-godovshchinoy-romanticheskih-otnosheniy/