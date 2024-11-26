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"Глаза сияют": Мадлен поздравила возлюбленного с годовщиной романтических отношений

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, поздравила своего молодого человека, которого еще не показала публике, с годовщиной отношений, передает NUR.KZ.

"Поздравляю с годовщиной!" - написала Мадлен.

На фото она сидит в салоне авто и улыбается, держа за руку мужчину, сидящего рядом. Ранее Мадлен показывала, какой сюрприз ей устроил любимый на ее 26-летие - молодой человек украсил ее комнату шарами и цветами.

Она также объяснила, почему не показывает возлюбленного в соцсетях.

"Все, что мне дорого, я прячу. И любовь, и деньги, и свои планы на будущее", - призналась блогер.

"Будьте счастливы", "Глаза сияют", "Не зря говорят, что глаза - зеркало души - они горят", "Шикарная женщина", - гласят комментарии под новыми фото Мадлен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2192385-glaza-siyayut-madlen-pozdravila-vozlyublennogo-s-godovshchinoy-romanticheskih-otnosheniy/

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