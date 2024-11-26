Отметившая первый день рождения сына Дина Тореали готовится стать мамой во второй раз (фото)
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Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали Дина отметила первый день рождения своего первенца - сына Ерманби. Фото c праздника счастливая мама выложила в соцсети, передает NUR.KZ.
Дина Тореали и ее супруг устроили праздник по случаю первого дня рождения сына. На фото можно увидеть красивую фотозону, украшенную воздушными шарами, милый торт с мишкой, праздничный стол, море подарков и цветов.
На фото также запечатлелись Фариза Тореали и Дархан Нортаев. Отметим, что сама Дина появилась с округлившимся животом, пользователи соцсети напророчили ей девочку.
"На память о празднике в честь первого дня рождения нашего первенца", - отметила Дина под фото.
"У вас девочка теперь будет", "Еще мальчик, думаю", "Ваши мужья на вас похожи", "Красивые пары", "С днем рождения малыша", - отметили в Сети.
Напомним, в декабре 2023 года Дина Тореали сообщила о рождении сына.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2192373-otmetivshaya-pervyy-den-rozhdeniya-syna-dina-toreali-gotovitsya-stat-mamoy-vo-vtoroy-raz-foto/