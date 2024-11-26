Отметившая первый день рождения сына Дина Тореали готовится стать мамой во второй раз (фото)

Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали Дина отметила первый день рождения своего первенца - сына Ерманби. Фото c праздника счастливая мама выложила в соцсети, передает NUR.KZ.

Дина Тореали и ее супруг устроили праздник по случаю первого дня рождения сына. На фото можно увидеть красивую фотозону, украшенную воздушными шарами, милый торт с мишкой, праздничный стол, море подарков и цветов.

На фото также запечатлелись Фариза Тореали и Дархан Нортаев. Отметим, что сама Дина появилась с округлившимся животом, пользователи соцсети напророчили ей девочку.

"На память о празднике в честь первого дня рождения нашего первенца", - отметила Дина под фото.

"У вас девочка теперь будет", "Еще мальчик, думаю", "Ваши мужья на вас похожи", "Красивые пары", "С днем рождения малыша", - отметили в Сети.

Напомним, в декабре 2023 года Дина Тореали сообщила о рождении сына.