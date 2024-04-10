Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Младшая сестра Торегали Тореали приобрела дом в Алматы

Опубликовано:

Дина Тореали
Дина Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали сообщила радостную весть своим подписчикам - Дина Тореали и ее супруг купили дом в Алматы, передает NUR.KZ.

В сторис Дина показала фото с мужем, снятые во время прогулки с их малышом. А также снимок, сделанный в салоне авто, на нем можно увидеть маленькие ножки их сына.

Дина поспешила поделиться своей радостью - молодая пара приобрела недвижимость в Алматы.

"Помните, мы в пошлый раз ездили в Алматы? Мы как раз были там по этому делу. Мы купили дом в Алматы! Пусть наш шанырак будет наполнен счастьем", - отметила Дина.

Сторис Дины Тореали
Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

Напомним, в ноябре 2022 года Дина Тореали вышла замуж - кадрами роскошного торжества блогер поделилась в соцсети. А в декабре прошлого года сестра Торегали Тореали впервые стала мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2082365-mladshaya-sestra-toregali-toreali-priobrela-dom-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.