Младшая сестра Торегали Тореали приобрела дом в Алматы

Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали сообщила радостную весть своим подписчикам - Дина Тореали и ее супруг купили дом в Алматы, передает NUR.KZ.

В сторис Дина показала фото с мужем, снятые во время прогулки с их малышом. А также снимок, сделанный в салоне авто, на нем можно увидеть маленькие ножки их сына.

Дина поспешила поделиться своей радостью - молодая пара приобрела недвижимость в Алматы.

"Помните, мы в пошлый раз ездили в Алматы? Мы как раз были там по этому делу. Мы купили дом в Алматы! Пусть наш шанырак будет наполнен счастьем", - отметила Дина.

Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

Напомним, в ноябре 2022 года Дина Тореали вышла замуж - кадрами роскошного торжества блогер поделилась в соцсети. А в декабре прошлого года сестра Торегали Тореали впервые стала мамой.