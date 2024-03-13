"Будь счастлива, девочка": вышедшая замуж Салтанат Серкебаева показала фото с Мальдив

Телеведущая и актриса Салтанат Серкебаева показала яркие фото с отдыха на Мальдивах, куда улетела не одна, а с избранником сердца - девушка недавно вышла замуж, передает NUR.KZ.

Фотографии, наполненные солнечным светом, теплом и счастьем, актриса выложила в своем Instagram.

На снимках она появилась в белом легком сарафане и желтой шляпке, которая гармонировала с цветом рубашки ее мужа. Видно, как молодожены счастливы вместе - широкие улыбки озаряют их лица.

"Цвет настроения желтый", "Будь счастлива, девочка", "Зять какой фотогеничный, как бы не сглазить", "Пусть ваша брак будет крепким и счастливым", - написали ей пользователи соцсети.

Отметим, что актриса не рассказывала о произошедшем в ее жизни важном событии. Видео с обряда "сырға салу" Салтанат Серкебаевой появились в TikTok Ляйли Султанкызы.

А кадры со свадьбы Салтанат и ее избранника также можно увидеть в Сети.