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"Девочка выросла": Макпал Жунусова призналась, почему рассказала дочери правду о ее рождении

Опубликовано:

Макпал Жунусова с дочерью Мерей
Макпал Жунусова с дочерью Мерей. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова объяснила в интервью Дине Толепберген, почему раскрыла Мерей правду о том, что она не является ее биологической дочерью, передает NUR.KZ.

Отметим, что весной 2022 года Макпал Жунусова шокировала публику признанием - она рассказала, что Мерей не является ее биологической дочерью.

Как оказалось, вместе с покойным супругом - видным политиком Заманбеком Нуркадиловым - артистка взяла на воспитание дочь родного брата. После признания Жунусова показала видео с дочерью и рассказала, что Мерей общается со своими родными.

В интервью Дине Толепберген народная артистка Казахстана призналась, почему не сохранила тайну дальше.

"Почему я рассказала правду? Девочка выросла. Заке говорил, что сам расскажет ей, когда она достигнет совершеннолетия. Когда ей исполнилось 18, я не смогла сказать. И когда 19 исполнилось, тоже не смогла сказать. И вот только, когда ей было почти 20, рассказала.

Она же пойдет на свидания, будет знакомиться с парнями. Наши казахи будут интересоваться ее родом. Она говорит, я из рода албан. Но это неправда. Она каракесек, аргын.

Поэтому я решила, что сказать правду просто необходимо. Она должна знать, откуда происходит, чтобы не начинать семейную жизнь со лжи", - рассказала Жунусова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2197983-devochka-vyrosla-makpal-zhunusova-priznalas-pochemu-rasskazala-docheri-pravdu-o-ee-rozhdenii/

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