"У меня душа путешественницы": Алия Ануарбек показала фото из Вьетнама
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Казахстанская актриса Алия Ануарбек (АлияТелебарисова), звезда фильма "Рассвет Великой степи", показала свои фотографии с отдыха во Вьетнаме, передает NUR.KZ.
Алия отдыхает во Вьетнаме, но, как оказалось, не прочь продолжить свое путешествие на Бали. Актриса показала яркие фото с отдыха, где позирует на фоне океана, а также рассказала свой сон.
"На экзотические острова поехала, но лучше бы в отеле лежала. Сегодня мне приснилось, что после Вьетнама я оказываюсь на Бали из-за ошибки с рейсами и мне еще и гостиницу оплачивают. У меня душа путешественницы", - отметила она.
Ранее актриса признавалась, почему исчезла из соцсетей - она была сконцентрирована на своем внутреннем состоянии и пережила "огромную палитру чувств".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2197128-u-menya-dusha-puteshestvennicy-aliya-anuarbek-pokazala-foto-iz-vetnama/