Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Фокус на себя": Алия Ануарбек показала фото без макияжа и рассказала, почему пропала из соцсетей

Опубликовано:

Алия Телебарисова
Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова), звезда фильма "Рассвет Великой степи", показала фото без макияжа и фильтров и рассказала, почему пропала из соцсетей, передает NUR.KZ.

Алия рассказала, почему ее долго не было в соцсетях. Она также показала фото без макияжа и очаровала поклонников. Актриса призналась, что пережила за это время "огромную палитру чувств", поскольку была сконцентрирована на своем внутреннем состоянии.

"Это же реальные эмоциональные качели, американские горки. И мне это так не понравилось. И без Инсты, оказывается, намного лучше. Сейчас мне важнее мое внутреннее состояние. Когда я в ладу сама с собой, тогда и все вокруг цветет и пахнет. Фокус на себя.

Задаю много вопросов: "А как я сейчас?", "Как себя чувствую?", "Хорошо мне?". Много работаю над собой, и благодарю Аллаха, что рядом со мной только поддерживающее окружение! Со мной рядом мои дети, моя семья! И в планах прожить очень долгую, счастливую жизнь!" - поделилась Алия своими чувствами.

"Алия, не пропадайте", "Согласна с вами, но иногда заглядывайте, чтобы увидеть вас, нежная и красивая Алия", "Ты особенная", "Золотая девочка", - отметили комментаторы в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2192421-fokus-na-sebya-aliya-anuarbek-pokazala-foto-bez-makiyazha-i-rasskazala-pochemu-propala-iz-socsetey/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie