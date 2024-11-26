"Фокус на себя": Алия Ануарбек показала фото без макияжа и рассказала, почему пропала из соцсетей

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова), звезда фильма "Рассвет Великой степи", показала фото без макияжа и фильтров и рассказала, почему пропала из соцсетей, передает NUR.KZ.

Алия рассказала, почему ее долго не было в соцсетях. Она также показала фото без макияжа и очаровала поклонников. Актриса призналась, что пережила за это время "огромную палитру чувств", поскольку была сконцентрирована на своем внутреннем состоянии.

"Это же реальные эмоциональные качели, американские горки. И мне это так не понравилось. И без Инсты, оказывается, намного лучше. Сейчас мне важнее мое внутреннее состояние. Когда я в ладу сама с собой, тогда и все вокруг цветет и пахнет. Фокус на себя.

Задаю много вопросов: "А как я сейчас?", "Как себя чувствую?", "Хорошо мне?". Много работаю над собой, и благодарю Аллаха, что рядом со мной только поддерживающее окружение! Со мной рядом мои дети, моя семья! И в планах прожить очень долгую, счастливую жизнь!" - поделилась Алия своими чувствами.

"Алия, не пропадайте", "Согласна с вами, но иногда заглядывайте, чтобы увидеть вас, нежная и красивая Алия", "Ты особенная", "Золотая девочка", - отметили комментаторы в соцсети.