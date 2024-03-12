"Современная Кыз-Жибек": Алия Ануарбек очаровала пользователей Казнета новым видео

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова) поделилась новым видео в соцсети. Кадры произвели впечатление на ее фанатов, они назвали ее "современной Кыз-Жибек", передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Жаужүрек мың бала", сериала "Ағайынды" показала, как проводит время на отдыхе. Подписчики догадались, что это Мальдивы.

Алия решила поплавать в океане, однако для этого мама двух малышей предпочла закрытый пляжный наряд, что оценили блюстители нравственности.

Некоторые сравнили ее с казахстанской актрисой Меруерт Утекешевой, воплотившей на экране образ красавицы Кыз-Жибек в одноименном фильме.

"Наша современная Кыз-Жибек", "Одна из самых красивых казашек", "Было бы хорошо, если бы вышли замуж, глаза у вас грустные", "Будь счастлива", "Прекрасное сочетание ума и красоты", - отметили пользователи соцсети.

Ранее потерявшая мужа Алия Ануарбек рассказала, как справляется с грустью.