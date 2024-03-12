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"Современная Кыз-Жибек": Алия Ануарбек очаровала пользователей Казнета новым видео

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Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова) поделилась новым видео в соцсети. Кадры произвели впечатление на ее фанатов, они назвали ее "современной Кыз-Жибек", передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Жаужүрек мың бала", сериала "Ағайынды" показала, как проводит время на отдыхе. Подписчики догадались, что это Мальдивы.

Алия решила поплавать в океане, однако для этого мама двух малышей предпочла закрытый пляжный наряд, что оценили блюстители нравственности.

Некоторые сравнили ее с казахстанской актрисой Меруерт Утекешевой, воплотившей на экране образ красавицы Кыз-Жибек в одноименном фильме.

"Наша современная Кыз-Жибек", "Одна из самых красивых казашек", "Было бы хорошо, если бы вышли замуж, глаза у вас грустные", "Будь счастлива", "Прекрасное сочетание ума и красоты", - отметили пользователи соцсети.

Ранее потерявшая мужа Алия Ануарбек рассказала, как справляется с грустью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2066628-sovremennaya-kyz-zhibek-aliya-anuarbek-ocharovala-polzovateley-kazneta-novym-video/

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