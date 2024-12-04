"Жаным": Ерке показала, как проводит время с годовалым сыном в уютном доме (видео)

Казахстанская певица Ерке Есмахан показала подписчикам в соцсети, как проводит время со своим младшим сыном Исламом, которому недавно исполнился год, передает NUR.KZ.

Светлая и просторная гостиная, пышная елка, а под ней корзины с цветами, накрытый стол с вазами цветов у панорамного окна с белыми занавесками - уютная атмосфера царит в доме Ерке Есмахан.

Главный герой видео - маленький Ислам, которому звездная пара Ерке и RaiM недавно отметили первый день рождения.

"Девочки проводят уборку в доме, и малыш не отстает от них, жаным. Забрал у них пылесос. Они любит играть с ним. А я собираюсь пить чай с сырниками", - рассказала Ерке.

На кадрах перед ней тарелка с аппетитными сырниками и забавная кружка в форме елки.

Недавно Ерке Есмахан исполнилось 40 лет. Певица показала, как отметила день рождения.