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"Плюс один баскетболист в Казахстане": RaiM показал теплое видео в день рождения сына

Опубликовано:

Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская звездная пара Ерке Есмахан и RaiM отметили первый год рождения сына Ислама. Певец RaiM разместил в своем блоге в Instagram теплое видео, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, сынок", - написал RaiM.

На семейном видео певец сидит с сыновьями Муслимом и Исламом. В комнате - детский баскетбол, а также голубые воздушные шары.

Муслим показывает братишке, как нужно закидывать мяч в баскетбольную сетку, малыш встает и повторяет то же самое. Видно, как молодой папа счастлив, наблюдая за успехами и первыми шагами сына.

"Папа радуется за достижения сына, старший брат поддерживает всю дорогу", "На дедушку похож", "Плюс один баскетболист в Казахстане", "С днем рождения малыша", "Пусть растет вам на радость", - отметили под публикацией комментаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2191970-plyus-odin-basketbolist-v-kazahstane-raim-pokazal-teploe-video-v-den-rozhdeniya-syna/

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