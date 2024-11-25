"Плюс один баскетболист в Казахстане": RaiM показал теплое видео в день рождения сына

Казахстанская звездная пара Ерке Есмахан и RaiM отметили первый год рождения сына Ислама. Певец RaiM разместил в своем блоге в Instagram теплое видео, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, сынок", - написал RaiM.

На семейном видео певец сидит с сыновьями Муслимом и Исламом. В комнате - детский баскетбол, а также голубые воздушные шары.

Муслим показывает братишке, как нужно закидывать мяч в баскетбольную сетку, малыш встает и повторяет то же самое. Видно, как молодой папа счастлив, наблюдая за успехами и первыми шагами сына.

"Папа радуется за достижения сына, старший брат поддерживает всю дорогу", "На дедушку похож", "Плюс один баскетболист в Казахстане", "С днем рождения малыша", "Пусть растет вам на радость", - отметили под публикацией комментаторы в Сети.