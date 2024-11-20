Айгуль Иманбаева показала редкие фото с матерью и посвятила ей трогательный пост в соцсети

Казахстанская актриса Айгуль Иманбаева опубликовала пост, посвященный своей матери. Кинозвезда рассказала ее историю жизни, а также откровенно поделилась подробностями их отношений, передает NUR.KZ.

Айгуль свою маму называет не совсем обычно - "Тәтем", что в переводе означает "Моя тетя". Актриса отметила, что, наверное, нет такого человека, у которого не сжималось бы сердце при разговорах о матери. Вспоминая ее историю и говоря о ней сейчас, Иманбаева явно расчувствовалась.

"Моя мама очень трудолюбивая, честная, у нее прямой характер, она преданная. Всю жизнь проработала бухгалтером, открытая, требовательная и к себе, и к нам - она была видной женщиной в то время. Моя мама дала всем нам троим по два высших образования и поставила перед нами цели.

Но годы идут, и мама на моих глазах превращается в маленького ребенка. У меня болит сердце. Я стараюсь сделать ее счастливой, как могу, а не причинить ей боль. Моя мама - мой мотиватор, моя опора", - призналась актриса.

После Иманбаева обратилась к поклонникам.

"Не обижайте своих матерей при жизни, не говорите резких слов, будьте благосклонными и делайте их счастливее. Им не нужен большой дворец или богатство - им нужны только ваши добрые слова и чтобы вы были здоровы. Звоните им хотя бы раз в день и спрашивайте, как у них дела. Если нет, о ком вы будете заботиться? Вам будет не хватать их голоса...

Мама - самый лучший человек для каждого из нас. Пусть все наши мамы будут здоровы", - заключила она.

Недавно Айгуль Иманбаева делилась фотографиями с мужем.