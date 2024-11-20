Айгуль Иманбаева показала редкие фото с матерью и посвятила ей трогательный пост в соцсети
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Казахстанская актриса Айгуль Иманбаева опубликовала пост, посвященный своей матери. Кинозвезда рассказала ее историю жизни, а также откровенно поделилась подробностями их отношений, передает NUR.KZ.
Айгуль свою маму называет не совсем обычно - "Тәтем", что в переводе означает "Моя тетя". Актриса отметила, что, наверное, нет такого человека, у которого не сжималось бы сердце при разговорах о матери. Вспоминая ее историю и говоря о ней сейчас, Иманбаева явно расчувствовалась.
"Моя мама очень трудолюбивая, честная, у нее прямой характер, она преданная. Всю жизнь проработала бухгалтером, открытая, требовательная и к себе, и к нам - она была видной женщиной в то время. Моя мама дала всем нам троим по два высших образования и поставила перед нами цели.
Но годы идут, и мама на моих глазах превращается в маленького ребенка. У меня болит сердце. Я стараюсь сделать ее счастливой, как могу, а не причинить ей боль. Моя мама - мой мотиватор, моя опора", - призналась актриса.
После Иманбаева обратилась к поклонникам.
"Не обижайте своих матерей при жизни, не говорите резких слов, будьте благосклонными и делайте их счастливее. Им не нужен большой дворец или богатство - им нужны только ваши добрые слова и чтобы вы были здоровы. Звоните им хотя бы раз в день и спрашивайте, как у них дела. Если нет, о ком вы будете заботиться? Вам будет не хватать их голоса...
Мама - самый лучший человек для каждого из нас. Пусть все наши мамы будут здоровы", - заключила она.
Недавно Айгуль Иманбаева делилась фотографиями с мужем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2189888-aygul-imanbaeva-pokazala-redkie-foto-s-materyu-i-posvyatila-ey-trogatelnyy-post-v-socseti/