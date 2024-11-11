Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Нашли друг друга": Тауекел Мусилим и его жена сняли романтическую фотосессию в Голливуде

Опубликовано:

Тауекел Мусилим с женой
Тауекел Мусилим с женой. Фото: instagram.com/mahonti__

Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда фильма "В поисках мамы", и его супруга сделали ряд романтических фото, когда находились в Лос-Анджелесе. Фанаты оценили фотосессию, передает NUR.KZ.

"Уже скучаем по этому вайбу", - призналась Махаббат, разместив фото, снятое в Голливуде.

Пара ожидает пополнения в семье и фанаты очень рады за супругов. Они пожелали им счастья и бесконечной любви.

"Мне так ваше фото первое нравится", "Красивая пара", "Тауекел настоящий джигит, вот что значит лелеять и носить на руках", "Как можно быть беременной и так хорошо выглядеть?!", "Как хорошо, что вы нашли друг друга", - отметили подписчики.

Мы также писали, что Тауекел и его жена провели гендер-пати в Лос-Анджелесе. А их яркие фото из США очаровали Сеть.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2185871-nashli-drug-druga-tauekel-musilim-i-ego-zhena-snyali-romanticheskuyu-fotosessiyu-v-gollivude/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie