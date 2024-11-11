"Нашли друг друга": Тауекел Мусилим и его жена сняли романтическую фотосессию в Голливуде

Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда фильма "В поисках мамы", и его супруга сделали ряд романтических фото, когда находились в Лос-Анджелесе. Фанаты оценили фотосессию, передает NUR.KZ.

"Уже скучаем по этому вайбу", - призналась Махаббат, разместив фото, снятое в Голливуде.

Пара ожидает пополнения в семье и фанаты очень рады за супругов. Они пожелали им счастья и бесконечной любви.

"Мне так ваше фото первое нравится", "Красивая пара", "Тауекел настоящий джигит, вот что значит лелеять и носить на руках", "Как можно быть беременной и так хорошо выглядеть?!", "Как хорошо, что вы нашли друг друга", - отметили подписчики.

Мы также писали, что Тауекел и его жена провели гендер-пати в Лос-Анджелесе. А их яркие фото из США очаровали Сеть.