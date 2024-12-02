"Рождена, чтобы позировать": Асель Аскар поделилась впечатляющими фото из Вьетнама

Казахстанская актриса Асель Аскар продолжает делиться впечатлениями о поездке во Вьетнам. На этот раз Асель показала прекрасные виды и очаровала новым образом, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце ноября Асель Аскар улетела во Вьетнам. Она сразила пляжными образами. А теперь увидела нечто впечатляющее на острове Фукуок.

"Grand World - маленькая Венеция. Гондолы, арки, мостики… Я, к сожалению, еще не имела возможности посетить Венецию, но я уверена, мои эмоции были бы от увиденного схожими: радость и восторг.

Я, конечно же, не сравниваю. Но тем не менее, не могу не подметить, что вьетнамцы классно продумали развлечения для всех возрастов", - отметила она.

"Рождена, чтобы позировать", "Красотка", "Аселя, где бы вы ни были, вы - украшение этого места", "Маленькая Венеция - это вы", "Вы как королева", "Влюбилась в ваш образ", "Само совершенство", - написали ей подписчики.

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