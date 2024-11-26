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Улетевшая во Вьетнам Асель Аскар сразила пляжными образами

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар отправилась отдыхать во Вьетнам - инстадива покрасовалась в бикини на радость поклонникам, передает NUR.KZ.

Фотографии, которые Асель опубликовала у себя в Instagram-аккаунте, позволили фанатам окунуться в теплую атмосферу вьетнамского острова вместе с ней. Кроме эффектных фотографий в бикини на пляже, блогерша показала, чем питалась в разные дни.

"Здесь совсем другой вайб. Прохладный ветерок. Палящее солнце. Теплое море. Мягкий песок. Ванильные закаты. Неожиданные ливни. Самый быстрый загар. Незнакомая острая еда. Улыбчивые вьетнамцы. Гостеприимная живность. Таким я вижу тебя, остров Фукуок", - подписала публикацию инстадива.

О своем отъезде на вьетнамский остров Фукуок Асель рассказала фолловерам еще вчера - мы писали, что звезда показала фигуру в бикини на новом видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2192732-uletevshaya-vo-vetnam-asel-askar-srazila-plyazhnymi-obrazami/

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