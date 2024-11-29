"Сделайте счастливыми своих матерей": Арман Давлетяров поделился самым ценным в соцсети
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Известный медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров опубликовал трогательное видео с покойной мамой - он призвал ценить и беречь матерей при жизни, передает NUR.KZ.
Арман заявил, что делится в священную пятницу самым ценным - молитвой своей мамы.
"В ее словах – вся мудрость, любовь и свет, которые она дарила нам всю свою жизнь. Она просит Всевышнего о мире, счастье и добре для своих детей, внуков и всех людей вокруг. И я понимаю, насколько важно успеть получить это благословение, пока мама рядом.
Вход в рай находится у ног матери. Нет ничего важнее ее довольства, ее улыбки, ее покоя. Если у вас есть возможность, сделайте ее счастливой – словами, заботой, вниманием. Говорите, насколько она важна для вас, носите ее на руках, дарите тепло, пока есть возможность", - написал Арман.
Он отметил, что нужно ценить матерей при жизни.
"Пусть их молитвы будут оберегом для нас. Пусть мы станем причиной их гордости и радости", - поделился он.
Напомним, мама Армана Давлетярова скончалась летом 2022 года. Спустя год после ее смерти медиаменеджер открыл мечеть в ее доме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2194250-sdelayte-schastlivymi-svoih-materey-arman-davletyarov-podelilsya-samym-cennym-v-socseti/