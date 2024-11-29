"Сделайте счастливыми своих матерей": Арман Давлетяров поделился самым ценным в соцсети

Известный медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров опубликовал трогательное видео с покойной мамой - он призвал ценить и беречь матерей при жизни, передает NUR.KZ.

Арман заявил, что делится в священную пятницу самым ценным - молитвой своей мамы.

"В ее словах – вся мудрость, любовь и свет, которые она дарила нам всю свою жизнь. Она просит Всевышнего о мире, счастье и добре для своих детей, внуков и всех людей вокруг. И я понимаю, насколько важно успеть получить это благословение, пока мама рядом.

Вход в рай находится у ног матери. Нет ничего важнее ее довольства, ее улыбки, ее покоя. Если у вас есть возможность, сделайте ее счастливой – словами, заботой, вниманием. Говорите, насколько она важна для вас, носите ее на руках, дарите тепло, пока есть возможность", - написал Арман.

Он отметил, что нужно ценить матерей при жизни.

"Пусть их молитвы будут оберегом для нас. Пусть мы станем причиной их гордости и радости", - поделился он.

Напомним, мама Армана Давлетярова скончалась летом 2022 года. Спустя год после ее смерти медиаменеджер открыл мечеть в ее доме.