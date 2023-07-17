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Спустя год после смерти мамы Арман Давлетяров открыл мечеть в ее доме (видео)

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Арман Давлетяров, его семья и Ляйля Султанкызы
Арман Давлетяров, его семья и Ляйля Султанкызы. Кадр из видео: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров открыл мечеть в доме покойной мамы. Он поделился своими эмоциями и переживаниями в Instagram, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали о том, что Арман Давлетяров решил отдать отчий дом под мечеть. Мечеть должна была распахнуть свои двери спустя год после смерти любимой мамы Армана Давлетярова. В доме за это время была проведена реконструкция, возведен минарет.

Накануне состоялось торжественное открытие мечети Айман Ана. Как отметил Давлетяров, на открытии были его друзья, родственники, односельчане, земляки и гости из других стран.

Медиаменеджер поделился своими эмоциями после открытия мечети в его родном селе Тамар-Уткуль.

"Прошло несколько дней после открытии мечети Айман Ана в Оренбургской области. И теперь каждый день там молятся люди. Сегодня в нашей деревне проживают около тысячи человек, а читают намаз всего 15 человек. И это только начало, и оно уже положено.

Я очень рассчитываю, что этих людей, скоро станет намного больше и эта мечеть их к этому подтолкнет с помощью Всевышнего. Во время открытия мечети Айман Ана в ней одновременно молились внутри дома почти 100 человек и еще 200-300 человек можно разместить во дворе", - отметил он.

Давлетяров считает, что духовно-богатые люди - это счастливые люди. Он пригласил всех желающих посетить новую мечеть и поблагодарил журналиста и телеведущую Ляйлю Султанкызы за то, что была вместе с его семьей в этот важный день.

"Какое чудесное и святое дело ты сделал, дорогой Арман! Я уверен, что мама это все видит и счастлива, что после нее осталось такое наследие", "Дорогу в рай вы себе, Арман, открыли! Очень благое дело для верующих", "Спасибо, Арман! Вы огромный пример для многих", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028959-spustya-god-posle-smerti-mamy-arman-davletyarov-otkryl-mechet-v-ee-dome-video/

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