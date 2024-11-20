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Баян Алагузова поделилась кадрами с вечерней прогулки с мужем и младшими дочерьми

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала милое видео, на котором запечатлелась во время прогулки с мужем и двумя маленькими дочерьми, передает NUR.KZ.

На видео Баян Максаткызы и ее супруг Турсен Алагузов прогуливаются, держа на руках своих малышек - Алису и Алму.

"Вечерняя прогулка", - написала Баян Алагузова.

Асель Садвакасова, Динара Сатжан, Мадина Балгабаева и другие представители отечественного шоу-бизнеса снабдили публикацию смайликами в виде сердец.

"Жду не дождусь увидеть Алису и Алму, мне кажется, они похожи на маму", "Как прекрасно смотреть на вас, аж настроение поднимается", "Это они в Дубае отдыхают", "Смотрю на вас, Баян, и думаю, в этой жизни нет ничего невозможного", "Баян, вы прекрасная женщина, вы всегда достигаете своей цели", - отметили в Сети.

Ранее Баян Алагузова рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения детей. А Айсауле Бакытбек поведала о том, какие характеры у ее сестренок Алмы и Алисы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2189963-bayan-alaguzova-podelilas-kadrami-s-vecherney-progulki-s-muzhem-i-mladshimi-dochermi/

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