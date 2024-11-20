Кайрат Нуртас показал, как провел время с детьми (видео)

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас показал, как проводит время с детьми. Видео, снятое в магазине и ресторане, он разместил в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

На днях пост Жулдыз Абдукаримовой про младшего сына вызвал вопросы про Кайрата Нуртаса. Актриса поздравила младшего сына Хана с днем рождения и показала ряд фото из семейного архива, однако ни на одном из них не было отца Хана, певца Кайрата Нуртаса.

Артист решил показать, как проводит время с детьми. Сначала они устроили с детьми шопинг, а после вместе пообедали. На видео можно увидеть сыновей певца Нарула и Хана, а также дочь Алау. Отметим, что у Кайрата и Жулдыз есть еще одна дочь Сезим.

"Сынок, с днем рождения тебя!" - сказал Кайрат Нуртас, обращаясь к Хану.

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