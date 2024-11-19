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"Где фото с отцом?": пост Жулдыз Абдукаримовой про младшего сына вызвал вопросы про Кайрата Нуртаса

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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: Instagram /kair_n

Хану, младшему сыну актрисы Жулдыз Абдукаримовой и певца Кайрата Нуртаса, исполнилось 10 лет. По этому случаю знаменитая мама посвятила мальчику большой пост в соцсети, передает NUR.KZ.

Публикацию Жулдыз сопроводила различными фотографиями из личного архива - на снимках можно увидеть Хана с его братом и сестрами, а также с матерью и бабушкой. Актриса тепло поздравила сына с 10-летием.

"Хан – сердце нашего дома. Ты лицо моего счастья. Я благодарна за твой ум и характер. Ты очень терпелив и глубоко мыслишь.

Ты именно тот, кого мы все ищем, чтобы понюхать и обнять, когда приходим домой. Особенно прекрасны ваши отношения с Сезим и Алау (дочери Нуртаса и Абдукаримовой - прим. ред.). Иногда ты засыпаешь на руках у Беки апай (мать Абдукаримовой - прим. ред.), это прекрасно. Прекрасно и то, что ты уважаешь старшинство Нарула (сын Нуртаса и Абдукаримовой - прим. ред.) и делаешь то, что он говорит.

Но самое главное, как прекрасно, что ты – солнышко нашего дома, сияешь и согреваешь всех нас своим сердечком", - написала Абдукаримова.

Пользователи Сети, однако, заметили отсутствие Кайрата Нуртаса на фото - ни на одном из десяти опубликованных снимков не было знаменитого певца. Это вновь спровоцировало разговоры об отношениях внутри семьи.

"Не смогла фото с отцом выставить?", "А как насчет его отношений с отцом?", "Где фото с отцом?", "Ой, хватит, народ. "Отец, отец". Пусть вас не волнует чужая семья! Если отца нет на фото, значит, это его заслуга", "Сейчас еще начнут спрашивать, почему нет фотографий с его бабушкой" (продюсером Гульзирой Айдарбековой - прим. ред.), "С днем рождения, сладкий ребенок", "Наш самый добрый пандочка", "Жулдыз, желаю увидеть счастье своих детей", - написали в комментариях.

К слову, недавно Жулдыз Абдукаримова позировала со своей ене Гульзирой Айдарбековой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2189235-gde-foto-s-otcom-post-zhuldyz-abdukarimovoy-pro-mladshego-syna-vyzval-voprosy-pro-kayrata-nurtasa/

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