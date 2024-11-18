Кайрат Нуртас перепел хит азербайджанской певицы на казахском языке

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас представил кавер на хит азербайджанской певицы Розы Зергерли "İstedim". Фанаты обсудили творческую новинку, передает NUR.KZ.

Песня "İstedim" в исполнении 45-летней азербайджанской певицы Розы Зергерли стала настоящим хитом. Кайрат исполнил песню на этот же мотив на казахском языке. Отрывок трека казахстанский артист разместил в своем блоге в Instagram.

На видео Кайрат во время исполнения стоит под проливным дождем.

"Голос красивый", "Эта песня подходит Кайрату", "Я все думала, когда же выйдет казахская версия этой песни", "Что бы ни исполнил Кайрат, все становится хитом", "Кайрат, я сейчас принесу полотенце", "Шикарная песня", "А мне понравилось, классно", "Даже в дождь в очках", - отреагировали в Сети.