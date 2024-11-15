Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"У них хорошая зарплата": Айсауле Бакытбек ответила на вопрос, сколько платит няням

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек ответила на вопросы своих подписчиков. Их интересовало, какую зарплату получает няни ее детей, передает NUR.KZ.

"Можете озвучить зарплату няни?" - спросили ее в Instagram.

"Не могу, но у моих нянь хорошая зарплата, как у всех моих сотрудников. Я за то, чтобы все жили хорошо вокруг меня и процветали. И стараюсь этому способствовать", - заявила Айсауле.

Бакытбек беременна третьим ребенком и выяснилось, что у нее снова будет дочь. Она уже говорила, что для них с мужем важно лишь то, чтобы ребенок родился здоровым. Однако любопытные все еще не устают спрашивать, хочет ли она родить мальчика.

"Некоторые до последнего идут рожать, пока не родят мальчика. И неважно, сколько им лет, а вы?" - прозвучал вопрос.

"А я просто иду рожать и неважно, мальчик или девочка", - ответила блогер.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2187891-u-nih-horoshaya-zarplata-aysaule-bakytbek-otvetila-na-vopros-skolko-platit-nyanyam/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie