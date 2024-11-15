"У них хорошая зарплата": Айсауле Бакытбек ответила на вопрос, сколько платит няням

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек ответила на вопросы своих подписчиков. Их интересовало, какую зарплату получает няни ее детей, передает NUR.KZ.

"Можете озвучить зарплату няни?" - спросили ее в Instagram.

"Не могу, но у моих нянь хорошая зарплата, как у всех моих сотрудников. Я за то, чтобы все жили хорошо вокруг меня и процветали. И стараюсь этому способствовать", - заявила Айсауле.

Бакытбек беременна третьим ребенком и выяснилось, что у нее снова будет дочь. Она уже говорила, что для них с мужем важно лишь то, чтобы ребенок родился здоровым. Однако любопытные все еще не устают спрашивать, хочет ли она родить мальчика.

"Некоторые до последнего идут рожать, пока не родят мальчика. И неважно, сколько им лет, а вы?" - прозвучал вопрос.

"А я просто иду рожать и неважно, мальчик или девочка", - ответила блогер.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek