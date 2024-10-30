"Жизнь потеряла яркость красок": беременная Айсауле Бакытбек обратилась в больницу

Блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек, которая готовится стать мамой в третий раз, напугала новостью о болезни - она рассказала о самочувствии и поделилась фото с больничной койки, передает NUR.KZ.

Подписчики блога Айсауле заметили ее отсутствие и заволновались - инстадива вышла в соцсети и поделилась фотографией с больничной койки.

"Я никуда не пропала, просто сильно простыла. Лечусь", - рассказала фолловерам Бакытбек.

Сторис Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Позже Айсауле поделилась подробностями своего самочувствия с подписчиками Telegram-канала.

"Я почему-то так простыла, что вообще не чувствую ни вкуса, ни запаха, представляете?! И вот подумала... У человека даже что-то, казалось бы, несущественное отними, и все... Огромный дискомфорт. Жизнь прям аж яркость красок немного потеряла. Даже поранив кутикулу, мы ощущаем весомые неприятные ощущения.

Поэтому сегодня перед сном давайте не забудем поблагодарить Бога за все, что имеем. За самые базовые, но самые важные вещи. Семья, здоровье, дом. Не болейте", - написала Бакытбек.

Недавно Айсауле рассказывала, что живет в гармонии с ене.