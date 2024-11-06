"Келин может перевоспитать ене": Айгуль Иманбаева высказалась об отношениях в семье

Казахстанская актриса Айгуль Иманбаева опубликовала в Instagram видео, в котором порассуждала об отношениях между келин и ене в семье. Звезда отметила, что сама сейчас в двух ролях, передает NUR.KZ.

Недавно вышедшая замуж Иманбаева отметила, что сейчас она и свекровь, и невестка. Поэтому эта тема для нее важна. После вопросов от поклонников актриса решила публично высказаться об отношениях в семье.

"Нет необходимости воспитывать новых келин, специально входя в образ ене. Воспитание детей продолжается до 13 лет, потом все. Разумные папы и мамы стараются подружиться с ребенком и общаться на равных. Моя келин получила свое воспитание дома. Все то, что она видела и впитала, она принесла в наш дом", - отметила Айгуль.

Кинозвезда также добавила, что не согласна с некоторыми популярными высказываниями свекровей в адрес невесток.

"Я не согласна, когда слышу фразу: "Мой ребенок замечательный, а келин ужасная". Так не бывает. Если вы взяли такую келин, значит, вы сами такие.

Келин может перевоспитать ене. Не в прямом смысле, конечно, но она приносит в ваш дом весь накопленный опыт, и это заставляет переоценивать некоторые моменты, если у вас, конечно, достаточно разума", - заключила Иманбаева.

Недавно Айгуль Иманбаева заинтриговала фанатов фотографией на фоне люксового авто.