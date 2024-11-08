"Красотка": Айгуль Иманбаева восхитила стильным образом
Опубликовано:
Казахстанская актриса и продюсер Айгуль Иманбаева опубликовала фотографии, снятые в столице Великобритании - кинозвезда покрасовалась в осеннем аутфите, передает NUR.KZ.
Новая публикация в Instagram-аккаунте артистки вызвала волну восторга среди поклонников ее творчества, несмотря на то, что фотографии были архивными.
Теплым осенним днем Айгуль запечатлелась в Лондоне, одетая в пальто и туфли на высоком каблуке. Образ дополнил небрежно повязанный на шею шарф.
Иманбаева решила пообщаться с фанатами.
"Всем добрый вечер! Последний осенний месяц в Астане начался с холода. Как начался ноябрь в том месте, где вы живете?" - спросила актриса у поклонников.
"Какая красота", "Глядя на вас, почувствовал весну", "Волшебно", "Сверху пальто, на ногах - туфли. Кажется, в Астане жарко", "Где носки?", "Огонь", - написали они в комментариях.
Недавно Айгуль Иманбаева высказывалась на тему отношений между келин и ене в семье.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184746-krasotka-aygul-imanbaeva-voshitila-stilnym-obrazom/