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"Красотка": Айгуль Иманбаева восхитила стильным образом

Опубликовано:

Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса и продюсер Айгуль Иманбаева опубликовала фотографии, снятые в столице Великобритании - кинозвезда покрасовалась в осеннем аутфите, передает NUR.KZ.

Новая публикация в Instagram-аккаунте артистки вызвала волну восторга среди поклонников ее творчества, несмотря на то, что фотографии были архивными.

Теплым осенним днем Айгуль запечатлелась в Лондоне, одетая в пальто и туфли на высоком каблуке. Образ дополнил небрежно повязанный на шею шарф.

Иманбаева решила пообщаться с фанатами.

"Всем добрый вечер! Последний осенний месяц в Астане начался с холода. Как начался ноябрь в том месте, где вы живете?" - спросила актриса у поклонников.

"Какая красота", "Глядя на вас, почувствовал весну", "Волшебно", "Сверху пальто, на ногах - туфли. Кажется, в Астане жарко", "Где носки?", "Огонь", - написали они в комментариях.

Недавно Айгуль Иманбаева высказывалась на тему отношений между келин и ене в семье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184746-krasotka-aygul-imanbaeva-voshitila-stilnym-obrazom/

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