"Хочу увидеть с тобой весь мир": Майя Бекбаева показала красивые кадры с мужем из Камбоджи
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Известная отечественная телеведущая Майя Бекбаева разместила в соцсети романтическое видео с мужем, журналистом Адилем Нуртаем, снятое у моря на закате, передает NUR.KZ.
Майя Бекбаева с мужем недавно отдохнули в Камбодже.
"Никакие материальные блага и вещи не могут дать человеку то, что дают ему путешествия. Они наполняют душу, они позволяют посмотреть на все под другим углом.
И этот невероятный закат на озере "Тонлесап" - сокровище, которое останется в памяти на всю жизнь.
Даже когда за окном снега и холода, тот самый момент, запечатленный в сердце, греет душу. Адиль Нуртай, хочу увидеть с тобой весь мир", - написала Майя.
"Пусть счастье не покидает вас", "Будьте до конца жизни счастливыми", "Красивая пара", "Красота во всем", - восхитились супругами в соцсети.
Напомним, Майя Бекбаева ответила на слухи о пластических операциях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2188865-hochu-uvidet-s-toboy-ves-mir-mayya-bekbaeva-pokazala-krasivye-kadry-s-muzhem-iz-kambodzhi/