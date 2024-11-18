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"Хочу увидеть с тобой весь мир": Майя Бекбаева показала красивые кадры с мужем из Камбоджи

Опубликовано:

Майя Бекбаева с мужем
Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/adil__nurtai

Известная отечественная телеведущая Майя Бекбаева разместила в соцсети романтическое видео с мужем, журналистом Адилем Нуртаем, снятое у моря на закате, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева с мужем недавно отдохнули в Камбодже.

"Никакие материальные блага и вещи не могут дать человеку то, что дают ему путешествия. Они наполняют душу, они позволяют посмотреть на все под другим углом.

И этот невероятный закат на озере "Тонлесап" - сокровище, которое останется в памяти на всю жизнь.

Даже когда за окном снега и холода, тот самый момент, запечатленный в сердце, греет душу. Адиль Нуртай, хочу увидеть с тобой весь мир", - написала Майя.

"Пусть счастье не покидает вас", "Будьте до конца жизни счастливыми", "Красивая пара", "Красота во всем", - восхитились супругами в соцсети.

Напомним, Майя Бекбаева ответила на слухи о пластических операциях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2188865-hochu-uvidet-s-toboy-ves-mir-mayya-bekbaeva-pokazala-krasivye-kadry-s-muzhem-iz-kambodzhi/

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