"Я редкий экземпляр": Майя Бекбаева ответила на слухи о пластических операциях

Популярная казахстанская телеведущая и продюсер Майя Бекбаева ответила на вопросы подписчиков своего блога в Instagram - у теледивы спросили о хирургических вмешательствах, передает NUR.KZ.

Комментируя естественность своей внешности, Бекбаева призналась, что к услугам пластических хирургов прибегать ей не приходилось.

"Я редкий в сегодняшнем мире, абсолютно натуральный экземпляр", - ответила телеведущая одному из подписчиков.

Расхваливая внешность Майи, ее поклонник отметил, что "ей нет равных в Казахстане" и предположил, что ей стоит поучаствовать в конкурсе красоты.

"А зачем? Свой главный приз я уже выиграла", - написала Бекбаева, опубликовав совместную фотографию с супругом Адилем Нуртаем на курорте.

Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Недавно танцующую на берегу океана Майю Бекбаеву похвалили за красоту и грацию.