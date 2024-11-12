"Я редкий экземпляр": Майя Бекбаева ответила на слухи о пластических операциях
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Популярная казахстанская телеведущая и продюсер Майя Бекбаева ответила на вопросы подписчиков своего блога в Instagram - у теледивы спросили о хирургических вмешательствах, передает NUR.KZ.
Комментируя естественность своей внешности, Бекбаева призналась, что к услугам пластических хирургов прибегать ей не приходилось.
"Я редкий в сегодняшнем мире, абсолютно натуральный экземпляр", - ответила телеведущая одному из подписчиков.
Расхваливая внешность Майи, ее поклонник отметил, что "ей нет равных в Казахстане" и предположил, что ей стоит поучаствовать в конкурсе красоты.
"А зачем? Свой главный приз я уже выиграла", - написала Бекбаева, опубликовав совместную фотографию с супругом Адилем Нуртаем на курорте.
Недавно танцующую на берегу океана Майю Бекбаеву похвалили за красоту и грацию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2186189-ya-redkiy-ekzemplyar-mayya-bekbaeva-otvetila-na-sluhi-o-plasticheskih-operaciyah/