Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я редкий экземпляр": Майя Бекбаева ответила на слухи о пластических операциях

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Популярная казахстанская телеведущая и продюсер Майя Бекбаева ответила на вопросы подписчиков своего блога в Instagram - у теледивы спросили о хирургических вмешательствах, передает NUR.KZ.

Комментируя естественность своей внешности, Бекбаева призналась, что к услугам пластических хирургов прибегать ей не приходилось.

"Я редкий в сегодняшнем мире, абсолютно натуральный экземпляр", - ответила телеведущая одному из подписчиков.

Расхваливая внешность Майи, ее поклонник отметил, что "ей нет равных в Казахстане" и предположил, что ей стоит поучаствовать в конкурсе красоты.

"А зачем? Свой главный приз я уже выиграла", - написала Бекбаева, опубликовав совместную фотографию с супругом Адилем Нуртаем на курорте.

Сторис Майи Бекбаевой
Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Недавно танцующую на берегу океана Майю Бекбаеву похвалили за красоту и грацию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2186189-ya-redkiy-ekzemplyar-mayya-bekbaeva-otvetila-na-sluhi-o-plasticheskih-operaciyah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie