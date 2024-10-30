"Чистейшее море, нежный песок": Майя Бекбаева и ее супруг улетели на отдых в Камбоджу

Известная казахстанская телеведущая Майя Бекбаева и ее супруг Адиль Нуртай улетели в Камбоджу. Яркие кадры с отдыха она разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Майя отметила, что первые впечатления о поездке у них очень яркие. Они прилетели сюда на 10 дней.

"Чистейшее море, нежный песок, красивые закаты и сказочная природа. Очень похоже на Таиланд, но он гораздо более прозападный, а Камбоджа глубоко этнична, укоренена в своей национальной культуре. К слову, история этой страны интересна, но при этом весьма трагична.

Я обязательно расскажу вам о ней подробнее в последующие дни. А пока мы хотим сделать короткую передышку в своей напряженной работе и просто насладиться новой, удивительной страной", - рассказала она.

Фанаты пожелали паре отличного времяпровождения.

"Майя, вы невероятная. Счастья вашей семье", "Отличного отдыха", "Молодцы, круто", "Хорошего отдыха, веселитесь", "Майя, привезите себе белый неизмельченный камбоджийский перец, обожаю его аромат на подогретой сковороде", - гласят комментарии под постом.